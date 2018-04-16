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Окупаційне командування дозволило бойовикам збивати безпілотники ОБСЄ

Окупаційне командування дозволило бойовикам збивати безпілотники ОБСЄ

Київ • УНН

 • 10663 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Російсько-окупаційне командування дозволило бойовикам збивати безпілотники ОБСЄ з метою дискредитації сил АТО. Про це на своїй сторінці Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Найближчим часом бойовики планують здійснення чергової провокації під час роботи на окупованих територіях представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, розвідці штабу АТО стало відомо, що черговим силам протиповітряної оборони противника, зокрема на Бахмутському напрямку, надано дозвіл на знищення у зонах їхньої відповідальності безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ. При цьому, противник отримав вказівку враховувати траєкторію польоту БПЛА ОБСЄ та розташування позицій сил АТО аби після ураження безпілотника перекласти відповідальність за його знищення на українських військових.

Як повідомляв УНН, розвідка штабу антитерористичної операції заявила про активізацію діяльності кораблів берегової охорони прикордонної служби ФСБ та Чорноморського флоту ВМФ РФ в акваторії Азовського моря і застерегла українських рибалок від можливих провокацій з боку Російської Федерації у відповідь на затримання риболовецького судна “Норд”.

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