Військові кораблі РФ активізувалися біля Криму: рибалок застерегли щодо провокацій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Розвідка штабу антитерористичної операції заявила про активізацію діяльності кораблів берегової охорони прикордонної служби ФСБ та Чорноморського флоту ВМФ РФ в акваторії Азовського моря і застерегла українських рибалок від можливих провокацій з боку Російської Федерації у відповідь на затримання риболовецького судна "Норд". Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Розвідка штабу Антитерористичної операції відзначає активізацію діяльності кораблів берегової охорони прикордонної служби ФСБ та Чорноморського флоту ВМФ РФ в акваторії Азовського моря. У цьому ж районі відзначається проведення низки заходів щодо посилення угруповання РФ кораблями та допоміжними суднами", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі АТО, ймовірно, основною метою таких дій можуть бути симетричні заходи на затримання Державною прикордонною службою України в акваторії Азовського моря риболовецького судна "Норд".
"Зважаючи на це, штаб АТО попереджає українських рибалок, які здійснюють рибний промисел в акваторії Азовського моря про можливі провокації з боку Російської Федерації, наслідком яких може стати затримання українських риболовецьких суден. Штаб АТО також не виключає підготовку подібних провокацій й в акваторії Чорного моря", - додали у штабі.
Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника "Норд" під прапором РФ.