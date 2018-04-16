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Военные корабли РФ активизировались у Крыма: рыбаков предупредили о возможных провокациях

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Разведка штаба антитеррористической операции заявила об активизации деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря и предостерегла украинских рыбаков от возможных провокаций со стороны Российской Федерации в ответ на задержание рыболовного судна "Норд". Об этом УНН сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Разведка штаба антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря. В этом же районе отмечается проведение ряда мероприятий по усилению группировки РФ кораблями и вспомогательными судами", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе АТО, вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовного судна "Норд".

"Учитывая это, штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря, о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов. Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря", - добавили в штабе.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

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