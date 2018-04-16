Военные корабли РФ активизировались у Крыма: рыбаков предупредили о возможных провокациях
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Разведка штаба антитеррористической операции заявила об активизации деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря и предостерегла украинских рыбаков от возможных провокаций со стороны Российской Федерации в ответ на задержание рыболовного судна "Норд". Об этом УНН сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"Разведка штаба антитеррористической операции отмечает активизацию деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря. В этом же районе отмечается проведение ряда мероприятий по усилению группировки РФ кораблями и вспомогательными судами", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе АТО, вероятно, основной целью таких действий могут быть симметричные меры на задержание Государственной пограничной службой Украины в акватории Азовского моря рыболовного судна "Норд".
"Учитывая это, штаб АТО предупреждает украинских рыбаков, осуществляющих рыбный промысел в акватории Азовского моря, о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов. Штаб АТО также не исключает подготовку подобных провокаций и в акватории Черного моря", - добавили в штабе.
Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.