Оккупационное командование позволило боевикам сбивать беспилотники ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Российско-оккупационное командование позволило боевикам сбивать беспилотники ОБСЕ с целью дискредитации сил АТО. Об этом на своей странице Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"В ближайшее время боевики планируют совершения очередной провокации во время работы на оккупированных территориях представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении.
В частности, разведке штаба АТО стало известно, что дежурным силам противовоздушной обороны противника, в частности на Бахмутском направлении, предоставлено разрешение на уничтожение в зонах их ответственности беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ. При этом, противник получил указание учитывать траекторию полета БПЛА ОБСЕ и расположение позиций сил АТО чтобы после поражения беспилотника переложить ответственность за его уничтожение на украинских военных.
Как сообщал УНН, разведка штаба антитеррористической операции заявила об активизации деятельности кораблей береговой охраны пограничной службы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ в акватории Азовского моря и предостерегла украинских рыбаков от возможных провокаций со стороны Российской Федерации в ответ на задержание рыболовного судна "Норд".