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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Жданов проти: українським атлетам нагадали про "моральну відповідальність" за виступи в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Українські атлети, які поїдуть на змагання до Російської Федерації, попереджені про моральні відповідальність та наслідки. Про це у своєму Facebook повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, передає УНН

Жданов проти: українським атлетам нагадали про "моральну відповідальність" за виступи в РФ

"Міністерство, і як міністр, незмінні у своїй позиції - ми категорично проти участі збірних команд у змаганнях в Росії. Усю моральну відповідальність за самовільну участь в цих змаганнях, безпеку та усі інші наслідки - несуть відповідні федерації та персонально ті атлети, які ризикнуть поїхати до країни агресора. Вони про це попереджені", - заявив Жданов.

Також Жданов відзначив, що держава не буде фінансувати поїздки українських спортсменів на змагання в Російській Федерації.

"Враховуючи автономію спорту та Олімпійську хартію, я не можу фізично заборонити поїздки спортсменів і тренерів на змагання закордон. Тому ми юридично уточнили цей момент в наказі і заборонили державне фінансування участі збірних команд України у змаганнях на території країн агресора. Наголошую - суті рішення це не міняє. Жодних коштів українських платників податків не буде витрачено на такі поїздки. Жодних виплат державних преміальних за участь в таких змаганнях не буде нараховано", - відзначив він.

Нагадаємо, Асоціація спортивної боротьби України вирішила відправити спортсменів на майбутній чемпіонат Європи з боротьби-2018, що пройде в Каспійську (Росія).

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