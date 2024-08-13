Жатва 2024: аграрии Одесской области превзошли прошлогодние показатели

Фермеры Одесской области полностью завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего собрали более 3,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых. Об этом информирует Одесская облгосадминистрация, передает УНН.

Детали

Уточняется, что во всех категориях хозяйств обмолочено 1072,9 тыс. га, намолочено 3552,9 тыс. тонн зерновых культур, что составляет 101,4% к уровню прошлого года, а именно:

- пшеница (озимая и яровая) - 2498,7 тыс. тонн при урожайности 34,9 ц/га;

- ячмень (озимый и яровой) - 897,4 тыс. тонн при урожайности 31,3 ц/га;

- горох - 142,7 тыс. тонн при урожайности 23,9 ц/га.

Теперь аграрии Одесской области начали сбор поздних сельскохозяйственных культур.