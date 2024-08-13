Жатва 2024: аграрии Одесской области превзошли прошлогодние показатели
Киев • УНН
Фермеры Одесской области завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых, собрав более 3,5 млн тонн. Это на 1,4% больше, чем в прошлом году. Теперь аграрии приступают к сбору поздних культур.
Фермеры Одесской области полностью завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего собрали более 3,5 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых. Об этом информирует Одесская облгосадминистрация, передает УНН.
Детали
Уточняется, что во всех категориях хозяйств обмолочено 1072,9 тыс. га, намолочено 3552,9 тыс. тонн зерновых культур, что составляет 101,4% к уровню прошлого года, а именно:
- пшеница (озимая и яровая) - 2498,7 тыс. тонн при урожайности 34,9 ц/га;
- ячмень (озимый и яровой) - 897,4 тыс. тонн при урожайности 31,3 ц/га;
- горох - 142,7 тыс. тонн при урожайности 23,9 ц/га.
Теперь аграрии Одесской области начали сбор поздних сельскохозяйственных культур.