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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 05:24  •  8732 просмотра

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В Украине 19 августа ожидается жаркая погода без осадков, кроме западных областей. Температура днем 29-34°, на юге и в центре до 37°. На Киевщине без осадков, 29-34°.

В Украине 19 августа ожидается жаркая погода без осадков, кроме западных областей. Температура днем 29-34°, на юге и в центре до 37°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 29-34°, в южных и центральных областях сильная жара 35-37°; в Карпатах 23-28°.

В Киевской области

Без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКиевКиевская область
karpatskie-goriКарпатские горы
ukrainaУкраина
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