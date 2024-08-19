Жара до 37° и местами дожди на западе: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 19 августа ожидается жаркая погода без осадков, кроме западных областей. Температура днем 29-34°, на юге и в центре до 37°. На Киевщине без осадков, 29-34°.
В Украине 19 августа ожидается жаркая погода без осадков, кроме западных областей. Температура днем 29-34°, на юге и в центре до 37°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 29-34°, в южных и центральных областях сильная жара 35-37°; в Карпатах 23-28°.
В Киевской области
Без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.
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