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Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 08:14  •  54636 просмотра

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Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф

Высший совет правосудия определил докладчика по жалобе прокурора Виктории Оршавской на судей Верховного Суда, рассматривавших кассацию по делу бывшего народного депутата Александра Шепелева, который обвинялся в подкупе с целью побега из-под стражи и в отношении которого есть другие дела с обвинением в государственной измене, заказных убийствах и других преступлениях. Как свидетельствует отчет автоматического распределения жалоб, им стала Елена Ковбий, передает УНН.

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Пресс-служба ВСП ранее сообщала, что Ковбий пошла добровольцем в ряды Вооруженных сил Украины в начале широкомасштабного вторжения рф в Украину. Сначала она участвовала в борьбе роты россии в районе Бахмута.

В январе этого года Ковбий была избрана членом Высшего совета правосудия. "Быть членом ВСП - это ответственность перед обществом, коллегами, которые доверили мне занять эту должность, перед собой. Я привыкла быть там, где я, по моему мнению, больше всего нужна. В феврале 2022 года это было войско, сейчас - Высший совет правосудия", - заявила она.

На момент избрания на должность члена ВСП Елена Ковбий занимала должность исполняющей обязанности помощницы командира батальона ТрО ВСУ по правовой работе. Как действующий судья, она находилась во временной командировке, как предусмотрено украинским законодательством.

В результате, в отношении Елены Ковбий возникла нетипичная ситуация, ведь акт о ее командировке в Высший совет правосудия так и не поступил. Соответственно, в штат ВСП ее не зачислили и заработную плату она не получала. Также Ковбий фактически совмещала должности судьи, члена ВСП и военнослужащей. Это уникальный случай в истории украинского судопроизводства.

Вместе с тем, Елена Ковбий участвовала в заседаниях ВСП и в голосовании при принятии Высшим советом правосудия решений.

В марте этого года Ковбий вернулась на фронт.

Ранее мы рассказывали, что прокурор Виктория Оршавская подала в ВСП жалобу на судей Верховного Суда Король В.В., Маринич В.К. и Марковец А.М., которые рассматривали кассацию по делу Шепелева и 6 июля 2023 года изменили ему приговор судов предыдущих инстанций.

В частности, коллегия Верховного Суда решила закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств.

Кроме того, судьи существенно уменьшили срок отбывания наказания Шепелева, зачислив ему срок пребывания в СИЗО рф с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года. Тогда российские правоохранители задержали его по экстрадиционному запросу Украины. Пока якобы решался вопрос его выдачи Украине, Шепелев активно сотрудничал с фсб рф и должен был находиться в следственном изоляторе. Спустя год россия все же отказалась выдать беглого нардепа украинскому правосудию, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности.

Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.

Таким образом, по решению кассационной инстанции Шепелев полностью отбыл наказание по приговору Деснянского районного суда г. Киева от 7 августа 2020 года. Кроме того, из-за закрытия эпизодов о подкупе имущество экс-нардепа не будут конфисковывать.

Напомним

В 2014 году Шепелева задержали по делу об убийстве четырех человек и покушении на убийство банкира Сергея Дядечко. Однако экс-депутату удалось сбежать из-под стражи через "больничную схему". Четыре года он скрывался в россии и был задержан украинскими правоохранителями только в 2018 году.

Кроме дела о заказе убийств пяти человек, в украинских судах также рассматриваются дела по обвинению Шепелева в совершении государственной измены и хищении средств "Родовид банка".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Скаргу на суддів Верховного Суду, які хотіли відпустити агента фсб Шепелева, розглядатиме перша в історії суддя-член ВРП, яка воює на фронті проти рф
The complaint against the Supreme Court judges who wanted to release FSB agent Shepelev will be considered by the first-ever judge-member of the HCJ who is fighting on the front line against Russia
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