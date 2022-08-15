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Зерновоз Razoni – первое судно с украинским зерном – исчез с радаров

Киев • УНН

 • 2013489 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. В настоящее время нет информации о местонахождении и пункте назначения груза Razoni - первое судно, что покинуло Украину в рамках соглашения, сообщило в понедельник посольство Украины в Бейруте, передает УНН.

Зерновоз Razoni – первое судно с украинским зерном – исчез с радаров

Детали

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, что вышло из Одессы 1 августа и двигавшееся по Черному морю с украинской кукурузой, позже прошло осмотр в Турции. Сначала оно направлялось в Ливан, но покупатель позже отказался принять груз, поскольку он был доставлен гораздо позже, чем был согласован.

Трекер Razoni не включался последние три дня, и во время последней передачи он появился на восточном побережье средиземноморского острова Кипр.

"Нашей задачей было вновь открыть морские порты для зерновых грузов, и она была выполнена", - говорится в заявлении посольства Украины в Бейруте.

"У нас нет никакой информации о местонахождении судна и пункте назначения груза, - говорится в сообщении. - У нас также есть информация о том, что после этого груз несколько раз перепродавался".

В посольстве заявили: "Мы не несем ответственности за судно и груз, особенно когда оно покинуло Украину, тем более после выхода судна из иностранного порта".

Дополнение

Черноморский регион называют житницей мира, где Украина и россия являются ключевыми мировыми поставщиками пшеницы, кукурузы, ячменя и растительного масла, от которых зависит выживание миллионов обедневших людей в Африке, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Азии.

По оценкам, 20 миллионов тонн зерна застряли в Украине с начала 6-месячной войны.

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