Зерновоз Razoni – перше судно з українським зерном – зник з радарів

Деталі

Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне, яке вийшло з Одеси 1 серпня і рухалося Чорним морем з українською кукурудзою, пізніше пройшло огляд у Туреччині. Спочатку воно прямувало до Лівану, але покупець пізніше відмовився прийняти вантаж, оскільки його було доставлено набагато пізніше, ніж було погоджено.

Трекер Razoni не включався останні три дні, і під час останньої передачі він з'явився на східному узбережжі середземноморського острова Кіпр.

"Нашим завданням було знову відкрити морські порти для зернових вантажів, і воно було виконано", - йдеться у заяві посольства України в Бейруті.

"У нас немає жодної інформації про місцезнаходження судна та пункт призначення вантажу, - йдеться у повідомленні. - У нас також є інформація про те, що після цього вантаж кілька разів перепродувався".

У посольстві заявили: "Ми не несемо відповідальності за судно та вантаж, особливо коли воно залишило Україну, тим більше після виходу судна з іноземного порту".

Доповнення

Чорноморський регіон називають житницею світу, де Україна та росія є ключовими світовими постачальниками пшениці, кукурудзи, ячменю та олії, від яких залежить виживання мільйонів збіднілих людей в Африці, на Близькому Сході та в деяких частинах Азії.

За оцінками, 20 мільйонів тонн зерна, застрягли в Україні з початку 6-місячної війни.