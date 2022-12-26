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"Зерновая инициатива": из портов Одессы за два дня вышли 9 судов из 390 тыс. тонн агропродукции

"Зерновая инициатива": из портов Одессы за два дня вышли 9 судов из 390 тыс. тонн агропродукции

Киев • УНН

 • 365506 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. За два дня в рамках "зерновой инициативы" из портов Одессы вышли 9 судов с 390 тысяч тонн для Африки, Азии и Европы. Среди них балкеры ALANDA STAR и SSI PRIVILEGE с 68 тысячами тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер EUROCHAMPION с 45 тысяч тонн масла для Индии, пишет УНН со ссылкой на страницу Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Детали

В министерстве сообщили, что в настоящее время порты загружают более 860 тысяч тонн агропродукции на 24 судна, которые будут ожидать инспекцию Совместного Координационного центра (СКЦ).

Сегодня в Босфоре ожидают инспекции 99 судов, из которых 72 — на заход в порты под загрузку, 27 — уже с украинской агропродукцией. Некоторые суда ожидают в водах Турции более месяца из-за "целенаправленных действий" российской делегации, стремящейся замедлить процесс инспекции судов, сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков. Он отметил, что представители рф начали проверять показатели, которые не предусмотрены документами СКЦ и не имеют никакого отношения к предмету проверки - хорошо ли работают судебные агрегаты, сколько топлива, и так далее.

Цитата

"При таком алгоритме проверка одного судна занимает от 4 часов. Это непродуктивно и способствует увеличению очереди. Увеличение очереди – это уменьшение объема экспорта агропродукции из наших портов и миллионные убытки для грузовладельцев из-за простоев", – пояснил Васьков.

Поэтому, по состоянию на 25 декабря, одна из инспекционных групп не провела ни одной инспекции, из-за чего в течение дня состоялось всего 6 инспекций из 10 запланированных. Отмечается, что для того, чтобы "зерновой коридор" работал стабильно, необходимо минимум 12 проверок в день. Сейчас по "коридору" двигаются 3 судна под загрузку 93 тысяч тонн агропродукции.

Напомним

Министр обороны Турции Хулуси Акар во время поездки в провинцию Газиантеп сообщил, что из украинских портов экспортировано уже более 15 млн продовольствия.

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