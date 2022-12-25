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Міноборони Туреччини: з України експортовано вже 15 млн продовольства

Міноборони Туреччини: з України експортовано вже 15 млн продовольства

Київ • УНН

 • 425837 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар під час поїздки у провінцію Газіантеп повідомив, що з українських портів експортовано вже понад 15 млн продовольства.

Про це повідомляє УНН з посиланням на видання DHA.

Деталі

Міністр зазначив, що його країна продемонструвала активну дипломатичність для припинення російсько-української війни та досягнення припинення вогню, а також зробила великий внесок у підписання та продовження експорту зерна для подолання продовольчої кризи, яка загрожує голодом усьому світу.

Цитата

"Завдяки роботі спільного координаційного центру, створеного в Стамбулі, понад 15 мільйонів тонн продовольства безпечно відправлено з українського порту до країн, які цього потребують", — заявив він.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо) на 120 днів, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно із зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.

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