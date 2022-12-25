Міноборони Туреччини: з України експортовано вже 15 млн продовольства

Деталі

Міністр зазначив, що його країна продемонструвала активну дипломатичність для припинення російсько-української війни та досягнення припинення вогню, а також зробила великий внесок у підписання та продовження експорту зерна для подолання продовольчої кризи, яка загрожує голодом усьому світу.

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"Завдяки роботі спільного координаційного центру, створеного в Стамбулі, понад 15 мільйонів тонн продовольства безпечно відправлено з українського порту до країн, які цього потребують", — заявив він.

Доповнення

Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо) на 120 днів, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зернових. Перше судно із зерном у межах угоди вийшло з порту Одеси 1 серпня. Перше судно під завантаження вперше з 24 лютого зайшло в порт на Одещині 6 серпня. Тож, коридор запрацював в обидва боки.