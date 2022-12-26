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"Зернова ініціатива": з портів Одеси за два дні вийшли 9 суден з 390 тис. тонн агропродукції

"Зернова ініціатива": з портів Одеси за два дні вийшли 9 суден з 390 тис. тонн агропродукції

Київ • УНН

 • 365506 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. За два дні в рамках "зернової ініціативи" з портів Одеси вийшли 9 суден з 390 тисячами тонн для Африки, Азії та Європи. Серед них балкери ALANDA STAR та SSI PRIVILEGE з 68 тисячами тонн пшениці для Єгипту та Індонезії, а також танкер EUROCHAMPION з 45 тисячами тонн олії для Індії, пише УНН з посиланням на сторінку Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Деталі

У міністерстві повідомили, що наразі порти завантажують понад 860 тисяч тонн агропродукції на 24 судна, які очікуватимуть на інспекцію Спільного Координаційного центру (СКЦ).

Сьогодні в Босфорі очікують інспекції 99 суден, з яких 72 — на захід до портів під завантаження, 27 — вже з українською агропродукцією. Деякі судна очікують у водах Туреччини понад місяць через "цілеспрямовані дії" російської делегації, яка прагне сповільнити процес інспекції суден, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков. Він зазначив, що представники рф почали перевіряти показники, які не передбачені документами СКЦ і не мають жодного відношення до предмета перевірки - чи добре працюють судові агрегати, скільки палива,тощо.

Цитата

"При такому алгоритмі перевірка одного судна займає від 4 годин. Це непродуктивно і сприяє збільшенню черги. Збільшення черги - це зменшення обсягу експорту агропродукції з наших портів і мільйонні збитки для вантажовласників через простої", - пояснив Васьков.

Через це, станом на 25 грудня, одна з інспекційних груп не провела жодної інспекції, через що протягом дня відбулося всього 6 інспекцій з 10 запланованих. Зазначається, що для того, щоб "зерновий коридор" працював стабільно, необхідно мінімум 12 перевірок на день. Наразі по "коридору" рухаються 3 судна під завантаження 93 тисячі тонн агропродукції.

Нагадаємо

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар під час поїздки у провінцію Газіантеп повідомив, що з українських портів експортовано вже понад 15 млн продовольства.

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