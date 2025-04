Земляне наблюдали "суперлуние"

Месяц подошел к Земле в 23:56 по Киеву очень близко - на 356 565 км, а в 04:25 можно было увидеть полный месяц.

В моменты суперлуния спутник Земли выглядел на 14% больше и на 30% ярче.

Такой Месяц также называют еще месяцем-волком (Wolf moon).

Tonight's full Moon will be the biggest and brightest of 2018. Called the Wolf Moon, we're calling it our #NewYearsDay Moon and the most super of the three supermoons this winter. Happy #MoonCrushMonday ! https://t.co/s6Egk9vvTj pic.twitter.com/PAJfyzeKYz

- NASA Moon (@NASAMoon) 1 января 2018

Ever wonder how we track supermoons and other lunar events? We visualize them! Here's how: https://t.co/J5kAImzQNI pic.twitter.com/vb25ILeV5F

- NASA (@NASA) 1 января 2018

The supermoon is here! Be sure to bundle up then lead your "pack" outside to view the #WolfMoon , the most super of the three supermoons this winter ! pic.twitter.com/Pjddyd4Flu

- NASA (@NASA) 2 января 2018