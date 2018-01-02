Земляни спостерігали "супермісяць"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У ніч з 1 на 2 січня 2018 року жителі Землі спостерігали, явище, коли Місяць у повні розташувався на мінімальній відстані від Землі, таку повню називають супермісяцем, передає УНН з посиланням на NASA.
Місяць підійшов до Землі о 23:56 за Києвом дуже близько – на 356565 км, а о 04:25 можна було побачити повний місяць.
У моменти суперповні супутник Землі виглядав на 14% більшим і на 30% яскравішим.
Такий Місяць називають ще місяцем-вовком (Wolf moon).
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Tonight’s full Moon will be the biggest and brightest of 2018. Called the Wolf Moon, we’re calling it our #NewYearsDay Moon and the most super of the three supermoons this winter. Happy #MoonCrushMonday! https://t.co/s6Egk9vvTj pic.twitter.com/PAJfyzeKYz— NASA Moon (@NASAMoon) 1 січня 2018 р.
Ever wonder how we track supermoons and other lunar events? We visualize them! Here's how: https://t.co/J5kAImzQNI pic.twitter.com/vb25ILeV5F— NASA (@NASA) 1 січня 2018 р.
The supermoon is here! Be sure to bundle up then lead your “pack” outside to view the #WolfMoon, the most super of the three supermoons this winter! pic.twitter.com/Pjddyd4Flu— NASA (@NASA) 2 січня 2018 р.