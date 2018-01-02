Сегодня в Киеве небольшой дождь с мокрым снегом

"2 января в Киеве облачно с прояснениями, днем ​​местами небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура днем ​​3-5° тепла", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Завтра, по прогнозу синоптиков, в столице без осадков, ожидаются дождь и мокрый снег, температура ночью 0-2° тепла, днем ​​3-5° тепла.

Напомним, 2 января в Украине ожидается теплая погода, в некоторых областях - дождь.