Сегодня в Киеве небольшой дождь с мокрым снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. По данным синоптиков, во вторник, 2 января, в Киеве ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"2 января в Киеве облачно с прояснениями, днем местами небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура днем 3-5° тепла", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Завтра, по прогнозу синоптиков, в столице без осадков, ожидаются дождь и мокрый снег, температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.
Напомним, 2 января в Украине ожидается теплая погода, в некоторых областях - дождь.