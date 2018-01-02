Сьогодні у Києві невеликий дощ із мокрим снігом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. За даними синоптиків, у вівторок, 2 січня, у Києві очікується невеликий дощ із мокрим снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу КМДА.
"2 січня в Києві хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликі опади у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вдень 3-5° тепла", - йдеться у повідомленні з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Завтра, за прогнозом синоптиків, у столиці без опадів, очікуються невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.
Нагадаємо, 2 січня в Україні очікується тепла погода, у деяких областях - дощ.