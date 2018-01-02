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Известный британский финансист грозит убийцам Ноздровской "списком Магнитского"

Киев • УНН

 • 60929 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Все причастные к убийству правозащитницы Ирины Ноздровськои должны быть привлечены к ответственности, так как в противном случае им могут грозить санкции со стороны Запада. Об этом в Twitter написал британский финансист Уильям Браудер, передает УНН.

Известный британский финансист грозит убийцам Ноздровской "списком Магнитского"

"Все, кто принимал участие в этом ужасном зверстве (убийство И.Ноздровськои - ред.), должны почувствовать всю силу закона. В противном случае они и те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе", - заявил Браудер.

С 2010 года В.Браудер возглавляет кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом Hermitage Capital Management в российский бюджет по итогам 2006 года, и поиска убийц юриста фонда Сергея Магнитского, который обнаружил данную кражу.

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Напомним, вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области в водоеме обнаружено тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая исчезла в конце декабря в Киеве.

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