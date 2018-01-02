Відомий британський фінансист погрожує вбивцям Ноздровської "списком Магнітського"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Всі причетні до вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської повинні бути притягнуті до відповідальності, в іншому випадку їм можуть загрожувати санкції з боку Заходу. Про це в Twitter написав британський фінансист Вільям Браудер, передає УНН.
"Всі, хто брав участь в цьому жахливому звірстві (вбивство І.Ноздровської – ред.), повинні відчути всю силу закону. В іншому випадку вони і ті, хто їх покриває, можуть зіткнутися з санкціями Магнітського на Заході", - заявив В.Браудер.
З 2010 року В.Браудер очолює кампанію з розслідування крадіжки податку на прибуток, сплаченого фондом Hermitage Capital Management в російський бюджет за підсумками 2006 року, і пошуку вбивць юриста фонду Сергія Магнітського, який виявив дану крадіжку.
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Нагадаємо, поблизу села Демидів Вишгородського району Київської області у водоймі виявлене тіло правозахисниці Ірини Ноздровської, яка зникла наприкінці грудня у Києві.