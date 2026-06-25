Землетрясения в Венесуэле унесли жизни по меньшей мере 32 человек, 700 ранены

В Венесуэле в результате двух последовательных землетрясений погибло по меньшей мере 32 человека, еще не менее 700 получили ранения, по словам исполняющей обязанности президента Делси Родригес, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"По меньшей мере 32 человека погибли в результате землетрясения и около 700 получили ранения", по данным Родригес.

Это первые данные о количестве погибших, которые она обнародовала.

Геологическая служба США ранее подсчитала 44% вероятность гибели более 10 000 человек и 30% вероятность гибели более 100 000 человек.

Первое землетрясение имело магнитуду 7,2, а второе, которое произошло менее чем через минуту, было более мощным — 7,5.

Венесуэла праздновала национальный праздник, и многие люди были дома, когда в 18:04 по местному времени произошли землетрясения.

Землетрясения произошли в районе к западу от Каракаса, их можно было ощутить по всей стране и вплоть до Боготы в Колумбии.

Сообщается, что здания разрушены по всему Каракасу.

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