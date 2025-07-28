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Землетрясение магнитудой 5,0 потрясло юг Ирана

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 5,0 на юге Ирана. Эпицентр залегал на глубине 10 км, в 28,8 км к западу-юго-западу от Моры.

Землетрясение магнитудой 5,0 потрясло юг Ирана

В понедельник на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Геологической службы США, пишет УНН.

Детали

Эпицентр землетрясения, по данным Геологической службы США, залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился в 28,8 километрах к западу-юго-западу от города Мора.

В то же время иранское Press TV сообщает, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло вблизи города Эселуйе, на юге Ирана, на глубине 21 км, сотрясая некоторые районы провинции Бушер. "Сообщений о разрушениях пока нет", - пишет издание.

В Иране зафиксировали землетрясение возле главного ядерного объекта: подробности22.03.25, 02:30 • 20081 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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