Землетрус магнітудою 5,0 сколихнув південь Ірану
Київ • УНН
Геологічна служба США повідомила про землетрус магнітудою 5,0 на півдні Ірану. Епіцентр залягав на глибині 10 км, за 28,8 км на захід-південний захід від Мори.
На півдні Ірану у понеділок стався землетрус магнітудою 5,0, з посиланням на дані Геологічної служби США повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Епіцентр землетрусу, за даними Геологічної служби США, залягав на глибині 10 кілометрів, а епіцентр знаходився за 28,8 кілометрів на захід-південний захід від міста Мора.
Водночас іранське Press TV повідомляє, що землетрус магнітудою 4,9 стався поблизу міста Еселуйє, на півдні Ірану, на глибині 21 км, сколихнувши деякі райони провінції Бушер. "Повідомлень про руйнування поки що немає", - пише видання.
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