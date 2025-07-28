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Землетрус магнітудою 5,0 сколихнув південь Ірану

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Геологічна служба США повідомила про землетрус магнітудою 5,0 на півдні Ірану. Епіцентр залягав на глибині 10 км, за 28,8 км на захід-південний захід від Мори.

Землетрус магнітудою 5,0 сколихнув південь Ірану

На півдні Ірану у понеділок стався землетрус магнітудою 5,0, з посиланням на дані Геологічної служби США повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Епіцентр землетрусу, за даними Геологічної служби США, залягав на глибині 10 кілометрів, а епіцентр знаходився за 28,8 кілометрів на захід-південний захід від міста Мора.

Водночас іранське Press TV повідомляє, що землетрус магнітудою 4,9 стався поблизу міста Еселуйє, на півдні Ірану, на глибині 21 км, сколихнувши деякі райони провінції Бушер. "Повідомлень про руйнування поки що немає", - пише видання.

В Ірані зафіксували землетрус біля головного ядерного об'єкта: подробиці22.03.25, 02:30 • 20081 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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