Землетрясение в Иране: число жертв увеличилось до 76

Пятеро из раненых были переданы в комнату оперативной помощи. Отметим, что 39 пострадавших были освобождены после приема и амбулаторного лечения, а 37 человек оказались в палате чрезвычайной помощи.



Как сообщал УНН, в результате землетрясения на юго-западе Ирана пострадали не менее 30 человек.



Напомним, 25 апреля в 20:47 по местному времени у российской Анапы произошло землетрясение магнитудой 4, 2.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 80 километров в окрестностях станции Гостагаевская (114 км от Краснодара).

В Новороссийске в то же время произошло землетрясение магнитудой 4, 1.

По информации ФГБУН, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров в районе станции Натухаевская.