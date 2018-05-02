Землетрясение в Иране: число жертв увеличилось до 76
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. 64 пострадавших в результате землетрясения в Иране были госпитализированы в больницу в Ясузи, 11 - в другую местную больницу и 1 в больницу рядом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Irna.
Пятеро из раненых были переданы в комнату оперативной помощи. Отметим, что 39 пострадавших были освобождены после приема и амбулаторного лечения, а 37 человек оказались в палате чрезвычайной помощи.
Как сообщал УНН, в результате землетрясения на юго-западе Ирана пострадали не менее 30 человек.
Напомним, 25 апреля в 20:47 по местному времени у российской Анапы произошло землетрясение магнитудой 4, 2.
Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 80 километров в окрестностях станции Гостагаевская (114 км от Краснодара).
В Новороссийске в то же время произошло землетрясение магнитудой 4, 1.
По информации ФГБУН, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров в районе станции Натухаевская.