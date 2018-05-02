Землетрус в Ірані: кількість жертв збільшилась до 76
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. 64 постраждалих в результаті землетрусу в Ірані були госпіталізовані в лікарню в Ясузі, 11 - в іншу місцеву лікарню та 1 в лікарню поруч. Про це повідомляє УНН з посиланням на Irna.
П'ятеро з поранених були передані в кімнату оперативної допомоги. Зазначимо, що 39 потерпілих були звільнені після прийому й амбулаторного лікування, а 37 осіб опинилися у палаті надзвичайної допомоги.
Як повідомляв УНН, у результаті землетрусу на південному заході Ірану постраждали не менше 30 людей.
Нагадаємо, 25 квітня о 20:47 за місцевим часом біля російської Анапи стався землетрус магнітудою 4, 2.
Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині 80 кілометрів в околицях станції Гостагаєвська (114 кілометрів від Краснодара).
У Новоросійську в той же час відбулося землетрус магнітудою 4, 1.
За інформацією ФГБУН, епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 80 кілометрів в районі станції Натухаєвська.