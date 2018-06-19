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Землетрясение в Японии: число жертв увеличилось

Землетрясение в Японии: число жертв увеличилось

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 372 человек, также погибли четыре человека. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK.

Падающая бетонная стена в школе убила 9-летнюю девочку. Два человека погибли в возрасте 80 лет, а позже чиновники заявили, что подтвердили смерть 81-летней женщины. Большинство раненых были в Осаке.

Кроме того, есть сообщения о пожаре в заповедниках Higashiyodogawa и Nishiyodogawa в районе жилых зданий.

Повреджены здания школ, здание городского совета в Ибараки, офисные и частные дома.

В городе Такацуки разрушена дорога и есть угроза затопленных районов.

Также повреждены трубопроводы со сточными водами.

Как сообщал УНН, вследствие мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в японской префектуре Осака, погибли три человека, еще 37 человек получили ранения. Движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено, а также нарушило авиасообщение на юго-западе страны.

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