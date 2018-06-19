Землетрясение в Японии: число жертв увеличилось

Падающая бетонная стена в школе убила 9-летнюю девочку. Два человека погибли в возрасте 80 лет, а позже чиновники заявили, что подтвердили смерть 81-летней женщины. Большинство раненых были в Осаке.



Кроме того, есть сообщения о пожаре в заповедниках Higashiyodogawa и Nishiyodogawa в районе жилых зданий.



Повреджены здания школ, здание городского совета в Ибараки, офисные и частные дома.



В городе Такацуки разрушена дорога и есть угроза затопленных районов.



Также повреждены трубопроводы со сточными водами.



Как сообщал УНН, вследствие мощного землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в японской префектуре Осака, погибли три человека, еще 37 человек получили ранения. Движение скоростных и обычных поездов на юго-западе Японии практически полностью остановлено, а также нарушило авиасообщение на юго-западе страны.



