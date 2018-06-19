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Землетрус у Японії: кількість жертв збільшилась

Землетрус у Японії: кількість жертв збільшилась

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Кількість постраждалих в результаті землетрусу магнітудою 6,1 в Японії зросла до 372 осіб, також загинули чотири людини. Зараз понад тисячі чоловік знаходяться в евакуаційних центрах. Про це повідомляє УНН з посиланням на NHK.

Падаюча бетонна стіна в школі вбила 9-річну дівчинку. Дві людини загинули у віці 80 років, а пізніше чиновники заявили, що підтвердили смерть 81-річної жінки. Більшість поранених були в Осаці.

Крім того, є повідомлення про пожежу в заповідниках Higashiyodogawa і Nishiyodogawa в районі житлових будівель.

Пошкоджені будівлі шкіл, будівля міської ради в Ібаракі, офісні та приватні будинки.

У місті Такацукі зруйнована дорога та є загроза затопленя району.

Також пошкоджені трубопроводи з стічними водами.

Як повідомляв УНН, унаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,1, що стався в японській префектурі Осака, загинули три людини, ще 37 осіб отримали поранення. Рух швидкісних і звичайних поїздів на південному заході Японії практично повністю зупинено, а також порушило авіасполучення на південному заході країни.

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