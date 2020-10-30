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Землетрясение в Турции: консульство устанавливает, пострадали ли украинцы

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КИЕВ. 30 октября. УНН. На данный момент устанавливается информация о наличии пострадавших украинцев в результате землетрясения, эпицентр которого находился вблизи западного побережья Турции. Об этом в своем Twitter написал Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, передает УНН.

"30 октября в Измире произошло землетрясение мощностью 6,6 балла. По предварительной информации, в городе разрушены несколько домов. Информация о возможном наличии граждан Украины среди пострадавших устанавливается. Искренние соболезнования родным погибших и выздоровления пострадавшим", - отметил он.

Напомним, в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0, затронув Грецию и Турцию.

Сообщается, что около 20 домов разрушены в провинции Измир.

Добавим, в результате землетрясения, произошедшего в Измире в 1999 году, погибло около 17 000 человек.

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