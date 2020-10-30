Землетрус у Туреччині: консульство встановлює, чи постраждали українці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Наразі встановлюється інформація щодо наявності постраждалих українців внаслідок землетрусу, епіцентр якого був поблизу західного узбережжя Туреччини. Про це у своєму Twitter написав Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман, передає УНН.
“30 жовтня у Ізмірі стався землетрус потужністю 6,6 балів. За попередньою інформацією, в місті зруйновано декілька будинків. Інформація щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих наразі встановлюється. Щирі співчуття рідним загиблих та одужання постраждалим”, — зазначив він.
Нагадаємо, в Егейському морі стався землетрус магнітудою 7,0, зачепивши Грецію і Туреччину.
Повідомляється, що близько 20 будинків зруйновано в провінції Ізмір.
Додамо, у результаті землетрусу, що стався в Ізмірі в 1999 році, загинуло близько 17 тисяч осіб.