Землетрус у Туреччині: консульство встановлює, чи постраждали українці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Наразі встановлюється інформація щодо наявності постраждалих українців внаслідок землетрусу, епіцентр якого був поблизу західного узбережжя Туреччини. Про це у своєму Twitter написав Генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман, передає УНН.

“30 жовтня у Ізмірі стався землетрус потужністю 6,6 балів. За попередньою інформацією, в місті зруйновано декілька будинків. Інформація щодо можливої наявності громадян України серед постраждалих наразі встановлюється. Щирі співчуття рідним загиблих та одужання постраждалим”, — зазначив він.

Нагадаємо, в Егейському морі стався землетрус магнітудою 7,0, зачепивши Грецію і Туреччину

Повідомляється, що близько 20 будинків зруйновано в провінції Ізмір.

Додамо, у результаті землетрусу, що стався в Ізмірі в 1999 році, загинуло близько 17 тисяч осіб.

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