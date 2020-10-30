Біля берегів Греції і Туреччини стався сильний землетрус, є руйнування

За даними служби, землетрус стався на глибині 10 км.

Підземні поштовхи магнітудою 7,0 сталися на відстані близько 17 км від західного узбережжя Туреччини - провінції Ізмір - і відчувалися навіть в Афінах і Стамбулі, відзначає ВВС.

У повідомленнях йдеться, що землетрус в п'ятницю відчувався також на грецькому острові Крит.

Про жертви нічого не відомо, але на знімках з турецького міста Ізмір показані зруйновані будівлі.

Про те, що обрушилися будівлі, повідомив і губернатор Ізміра в Туреччині, пише NBC News. Повідомляється, що близько 20 будинків зруйновано в провінції Ізмір.

Додамо, у результаті землетрусу, що стався в Ізмірі в 1999 році, загинуло близько 17 тисяч осіб.