У берегов Греции и Турции произошло сильное землетрясение, есть разрушения

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 25218 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 53515 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 95004 просмотра

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0, затронув Грецию и Турцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

По данным службы, произошло на глубине 10 км.

Подземные толчки магнитудой 7,0 произошли на расстоянии около 17 км от западного побережья Турции - провинции Измир - и ощущались даже в Афинах и Стамбуле, отмечает ВВС.

В сообщениях говорится, что землетрясение в пятницу ощущалось также на греческом острове Крит.

О жертвах ничего не известно, но на снимках из турецкого города Измир показаны разрушенные здания.

Об обрушившихся зданиях сообщил и губернатор Измира в Турции, пишет NBC News. Сообщается, что около 20 домов разрушены в провинции Измир.

Добавим, в результате землетрясения, произошедшего в Измире в 1999 году, погибло около 17 000 человек.

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