У берегов Греции и Турции произошло сильное землетрясение, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0, затронув Грецию и Турцию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).
По данным службы, произошло на глубине 10 км.
Подземные толчки магнитудой 7,0 произошли на расстоянии около 17 км от западного побережья Турции - провинции Измир - и ощущались даже в Афинах и Стамбуле, отмечает ВВС.
В сообщениях говорится, что землетрясение в пятницу ощущалось также на греческом острове Крит.
О жертвах ничего не известно, но на снимках из турецкого города Измир показаны разрушенные здания.
Об обрушившихся зданиях сообщил и губернатор Измира в Турции, пишет NBC News. Сообщается, что около 20 домов разрушены в провинции Измир.
Добавим, в результате землетрясения, произошедшего в Измире в 1999 году, погибло около 17 000 человек.