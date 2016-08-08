Землетрясение не повлияло на работу энергоблоков - Запорожская АЭС
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 8 августа. УНН. Вчерашнее землетрясение, которое почувствовали жители Запорожской области, никоим образом не повлияло на работу энергоблоков атомной станции, сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе Запорожской АЭС.
"Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС не изменился и соответствует значениям природного фона. Системы физической защиты ЗАЭС работают в штатном режиме", - говорится в сообщении атомного предприятия.
Напомним, вчера, 7 августа, в результате землетрясения в Армении, подземные толчки добрались и до Украины. В частности, толчки почувствовали жители Запорожья и области. Повреждений жилья и пострадавших нет.