Землетрясение не повлияло на работу энергоблоков - Запорожская АЭС

"Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС не изменился и соответствует значениям природного фона. Системы физической защиты ЗАЭС работают в штатном режиме", - говорится в сообщении атомного предприятия.



Напомним, вчера, 7 августа, в результате землетрясения в Армении, подземные толчки добрались и до Украины. В частности, толчки почувствовали жители Запорожья и области. Повреждений жилья и пострадавших нет.