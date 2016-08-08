Землетрус не вплинув на роботу енергоблоків — Запорізька АЕС
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 8 серпня. УНН. Вчорашній землетрус, який відчували мешканці Запорізької області, ніяким чином не вплинув на роботу енергоблоків атомної станції, повідомили кореспонденту УНН у прес-службі Запорізької АЕС.
“Радіаційний фон на майданчику Запорізької АЕС не змінився та відповідає значенням природному фону. Системи фізичного захисту ЗАЕС працюють у штатному режимі”, — йдеться у повідомленні атомного підприємства.
Нагадаємо, вчора, 7 серпня, у результаті землетрусу у Вірменії, підземні поштовхи дісталися і України. Зокрема, поштовхи відчули жителі Запоріжжя та області. Пошкоджень житла та постраждалих немає.