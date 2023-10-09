Землетрясение на Закарпатье: в ОВА говорят, что критическая инфраструктура невредима
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. После землетрясения на Закарпатье все объекты критической инфраструктуры без повреждений, работают в штатном режиме. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, передает УНН.
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"По оперативной информации экстренных служб и согласно докладам дежурных, все объекты критической инфраструктуры без повреждений, работают в штатном режиме", - сообщил Микита в Telegram.
Детали
по информации отдела сейсмичности Карпатского региона Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, эпицентр землетрясения – в селе Новая Келча (Словакия). Магнитуда 5 баллов. Время – 21:23.
"На линию 101 поступило 15 сообщений от населения о толчках, без негативных последствий", - добавил глава ОВА.
Напомним
На Закарпатье произошло землетрясение – предварительно до 4,5 баллов.
Толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилых секторов.
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