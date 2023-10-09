Землетрус на Закарпатті: в ОВА кажуть, що критична інфраструктура не ушкоджена
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Після землетрусу на Закарпатті усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, передає УНН.
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"За оперативною інформацією екстрених служб та згідно з доповідями чергових, усі обʼєкти критичної інфраструктури без ушкоджень, працюють у штатному режимі", - повідомив Микита у Telegram.
Деталі
За інформацією відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України, епіцентр землетрусу – в селі Нова Келча (Словаччина). Магнітуда 5 балів. Час – 21:23.
"На лінію 101 надійшло 15 повідомлень від населення про поштовхи, без негативних наслідків", - додав голова ОВА.
Нагадаємо
На Закарпатті стався землетрус – попередньо до 4,5 балів.
Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.
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