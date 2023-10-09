Наслідки землетрусу у Словаччині: у Львові теж відчули поштовхи

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"Сьогодні орієнтовно о 21:23 жителі Львова, які живуть на верхніх поверхах, могли відчувати легке похитування.

Стався землетрус. Епіцентр – у Словаччині. В епіцентрі він був магнітудою до 5 балів за шкалою Ріхтера. У нас – нижче. Більше інформації згодом", - написав Козицький.

Нагадаємо

На Закарпатті стався землетрус – попередньо до 4,5 балів.

Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.