Наслідки землетрусу у Словаччині: у Львові теж відчули поштовхи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Львові відчули підземні поштовхи. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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"Сьогодні орієнтовно о 21:23 жителі Львова, які живуть на верхніх поверхах, могли відчувати легке похитування.
Стався землетрус. Епіцентр – у Словаччині. В епіцентрі він був магнітудою до 5 балів за шкалою Ріхтера. У нас – нижче. Більше інформації згодом", - написав Козицький.
Нагадаємо
На Закарпатті стався землетрус – попередньо до 4,5 балів.
Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.