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Наслідки землетрусу у Словаччині: у Львові теж відчули поштовхи

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Львові відчули підземні поштовхи. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні орієнтовно о 21:23 жителі Львова, які живуть на верхніх поверхах, могли відчувати легке похитування.

Стався землетрус. Епіцентр – у Словаччині. В епіцентрі він був магнітудою до 5 балів за шкалою Ріхтера. У нас – нижче. Більше інформації згодом", - написав Козицький.

Нагадаємо

На Закарпатті стався землетрус – попередньо до 4,5 балів.

Поштовхи були відчутні майже по всій території регіону. Співробітники ДСНС здійснюють перевірку щодо можливих ушкоджень інфраструктури та житлових секторів.

Українські Національні Новини

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