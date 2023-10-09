Последствия землетрясения в Словакии: во Львове тоже почувствовали толчки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Во Львове почувствовали подземные толчки. Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
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"Сегодня ориентировочно в 21:23 жители Львова, которые живут на верхних этажах, могли чувствовать легкое покачивание.
Произошло землетрясение. Эпицентр – в Словакии. В эпицентре он был магнитудой до 5 баллов по шкале Рихтера. У нас – ниже. Больше информации впоследствии", - написал Козицкий.
Напомним
На Закарпатье произошло землетрясение – предварительно до 4,5 баллов.
Толчки отсутствовали почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилых секторов.