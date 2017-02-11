Землетрясение на Тайване унесло жизни четырех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Землетрясение, произошедшее в ночь на субботу на Тайване унесло жизни четырех человек. Об этом сообщил информационный интернет-портал Sina, передает УНН.
Отмечается, что около 50,9 тыс. домохозяйств остались без электричества
Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы в 11 км к юго-западу от города Тайнань, очаг землетрясения залегал на глубине около 18 км.
Сейчас подача электроэнергии восстановлена. Администрация города призывает население проявлять бдительность в связи с высокой вероятностью новых инцидентов.
Стоит отметить, что остров Тайвань с населением 23 млн человек расположен в сейсмически активной зоне вблизи крупного тектонического разлома на дне Тихого океана. Поэтому землетрясения здесь происходят регулярно.