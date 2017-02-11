Землетрус на Тайвані забрав життя чотирьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Землетрус, що стався в ніч на суботу на Тайвані, забрав життя чотирьох осіб. Про це повідомив інформаційний інтернет-портал Sina, передає УНН.
Відзначається, що близько 50,9 тис. домогосподарств залишилися без електрики
Підземні поштовхи магнітудою 5,6 були зафіксовані в 11 км на південний захід від міста Тайнань, осередок землетрусу залягав на глибині близько 18 км.
Зараз подача електроенергії відновлено. Адміністрація міста закликає населення проявляти пильність у зв’язку з високою ймовірністю нових інцидентів.
Варто зазначити, що острів Тайвань з населенням 23 млн осіб розташований у сейсмічно активній зоні поблизу великого тектонічного розлому на дні Тихого океану. Через це землетруси тут відбуваються регулярно.