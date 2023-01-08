Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане неподалеку от Вануату
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Недалеко от берегов тихоокеанского государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 40 км к западу от города Порт-Олри в Вануату, сообщила в воскресенье Геологическая служба США.
По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 10 км.
«На некоторых побережьях Вануату возможны волны цунами, достигающие высоты от 0,3 до 1 метра над уровнем прилива», — сообщили в Тихоокеанском центре предупреждения о цунами.
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