Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Тихом океане неподалеку от Вануату

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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 40 км к западу от города Порт-Олри в Вануату, сообщила в воскресенье Геологическая служба США.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине 10 км.

«На некоторых побережьях Вануату возможны волны цунами, достигающие высоты от 0,3 до 1 метра над уровнем прилива», — сообщили в Тихоокеанском центре предупреждения о цунами.

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