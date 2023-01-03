На Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 3,8

Цитата

"... зарегистрировано землетрясение на территории Закарпатской области в районе г. Иршава, на глубине 6 км магнитудой 3,8 (по шкале Рихтера)", - говорится в сообщении.

Добавим

В Главном центре спецконтроля добавили, что по классификации землетрясение ощущается внутри здания многими людьми, под открытым небом - немногими. Люди просыпаются, но никто не пугается. Колебания подобны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожание окон, дверей, посуды. Скрип полов и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых рынках слегка колеблется. В автомобилях, которые стоят на месте, толчок заметен.

На территории Закарпатской области наиболее мощные землетрясения зарегистрированы 23 января 2020 года и 27 октября 2021 года с магнитудами 3,0 и 3,1 соответственно.

Напомним

28 декабря в Ивано-Франковской области произошло землетрясение, магнитудой 2,4.