На Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,8

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"... зареєстровано землетрус на території Закарпатської області в районі м. Іршава, на глибині 6 км магнітудою 3,8 (за шкалою Ріхтера)", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У Головному центрі спецконтролю додали, що за класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма. Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.

З території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

Нагадаємо

28 грудня в Івано-Франківській області стався землетрус, магнітудою 2,4.