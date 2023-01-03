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На Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,8

Київ • УНН

 • 579986 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. На території Закарпатської області в районі міста Іршава стався землетрус магнітудою 3,8, передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

На Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,8

Цитата

"... зареєстровано землетрус на території Закарпатської області в районі м. Іршава, на глибині 6 км магнітудою 3,8 (за шкалою Ріхтера)", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У Головному центрі спецконтролю додали, що за класифікацією землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма. Люди прокидаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.

З території Закарпатської області найбільш потужні землетруси зареєстровано 23 січня 2020 року та 27 жовтня 2021 року з магнітудами 3,0 та 3,1 відповідно.

Нагадаємо

28 грудня в Івано-Франківській області стався землетрус, магнітудою 2,4.

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