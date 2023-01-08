Землетрус магнітудою 7,2 стався у Тихому океані неподалік Вануату
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Недалеко від берегів тихоокеанської держави Вануату стався землетрус магнітудою 7,2 бала. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
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Землетрус магнітудою 7,2 стався за 40 км на захід від міста Порт-Олрі у Вануату, повідомила в неділю Геологічна служба США.
За даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині 10 км.
«На деяких узбережжях Вануату можливі хвилі цунамі, що досягають висоти від 0,3 до 1 метра над рівнем припливу», — повідомили в Тихоокеанському центрі попередження про цунамі.
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