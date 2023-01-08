Землетрус магнітудою 7,2 стався у Тихому океані неподалік Вануату

Деталі

Землетрус магнітудою 7,2 стався за 40 км на захід від міста Порт-Олрі у Вануату, повідомила в неділю Геологічна служба США.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині 10 км.

«На деяких узбережжях Вануату можливі хвилі цунамі, що досягають висоти від 0,3 до 1 метра над рівнем припливу», — повідомили в Тихоокеанському центрі попередження про цунамі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Закарпатті стався землетрус магнітудою 3,8