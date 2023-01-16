Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло в Индонезии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло на севере Суматры в Индонезии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки зафиксированы ночью в понедельник, 16 января.
Очаг залегал на глубине 80 километров. Информация о возможных разрушениях в результате землетрясения не поступала.
Напомним
В провинции Элязиг произошло землетрясение магнитудой 4,9.