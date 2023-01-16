Землетрус магнітудою 6 балів стався в Індонезії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Землетрус магнітудою 6 балів стався на півночі Суматри в Індонезії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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За інформацією Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), поштовхи зафіксовано вночі у понеділок, 16 січня.
Осередок залягав на глибині 80 кілометрів. Інформація про можливі руйнування внаслідок землетрусу не надходила.
Нагадаємо
У провінції Елязиг стався землетрус магнітудою 4,9.