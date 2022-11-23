Землетрясение магнитудой 6,0 произошло вблизи Стамбула
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В районе Мраморного моря недалеко от Стамбула произошло землетрясение. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, передает УНН.
Детали
Подземные толчки были зафиксированы в 04:08 по киевскому времени. Их магнитуда составила 6,0. Эпицентр располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Костер залегал на глубине шести километров.
В настоящее время выясняются последствия землетрясения. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. По данным местных СМИ, подземные толчки ощущались во многих районах Турции.
Напомним
По данным Геологической службы США, во вторник на Соломоновых островах произошло мощное землетрясение.