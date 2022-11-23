Землетрус магнітудою 6,0 стався поблизу Стамбула

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Підземні поштовхи були зафіксовані о 04:08 за київським часом. Їх магнітуда становила 6,0. Епіцентр розташовувався за 14 кілометрів на південний схід від міста Дюздже. Вогнище залягало на глибині шести кілометрів.

Наразі з'ясовуються наслідки землетрусу. Інформація про постраждалих та руйнування поки не надходила. За даними місцевих ЗМІ, підземні поштовхи відчувалися у багатьох районах Туреччини.

Нагадаємо

За даними Геологічної служби США, у вівторок на Соломонових островах стався потужний землетрус.