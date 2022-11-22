Землетрус магнітудою 7 балів сколихнув Соломонові острови

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Землетрус магнітудою 7 балів стався за 19 кілометрів на південний захід від Маланго, Соломонові острови, на глибині 13 кілометрів, повідомила Геологічна служба США.

Невдовзі після землетрусу влада випустила попередження про цунамі для столиці Хоніари та прилеглих районів, але пізніше воно було знято.

«Загрози цунамі для Соломонових островів немає, але чекайте на незвичайні морські течії навколо більшості прибережних вод», - йдеться у повідомленні Метеорологічної служби Соломонових островів у Facebook.

«Людям також рекомендується бути пильними, оскільки очікуються підземні поштовхи», - додали у відомстві.

«З 2000 року в межах 250 км від цієї точки сталося 16 інших землетрусів магнітудою 6,5 або більше. Найбільшим був землетрус магнітудою 7,8, який стався приблизно за 215 км на південний схід 8 грудня 2016 року», - йдеться у повідомленні Геологічної служби США.