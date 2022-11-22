Землетрясение магнитудой 7 баллов всколыхнуло Соломоновые острова.

Детали

Землетрясение магнитудой 7 баллов произошло в 19 километрах юго-западнее Маланго, Соломоновые острова, на глубине 13 километров, сообщила Геологическая служба США.

Вскоре после землетрясения власти выпустили предупреждение о цунами для столицы Хониары и близлежащих районов, но позже оно было снято.

«Угрозы цунами для Соломоновых островов нет, но ждите необычных морских течений вокруг большинства прибрежных вод», - говорится в сообщении Метеорологической службы Соломоновых островов в Facebook.

«Людям также рекомендуется быть бдительными, поскольку ожидаются подземные толчки», – добавили в ведомстве.

«С 2000 года в пределах 250 км от этой точки произошло 16 других землетрясений магнитудой 6,5 или больше. Крупнейшим было землетрясение магнитудой 7,8, которое произошло примерно в 215 км к юго-востоку 8 декабря 2016 года, говорится в сообщении Геологической службы США.