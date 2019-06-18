Зеленский рассказал, на чем не сошелся с Меркель

“Еще один важный вопрос, который мы обсуждали с госпожой Меркель — обеспечение энергетической безопасности Украины. Не секрет, что наши позиции по проекту „Северный Поток-2“ диаметрально отличными одновременно мы готовы к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу”, — сказал Зеленский.

Он также заявил, что сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирования в украинских хранилищах — это гарантия энергетической безопасности в Украине и Европе, цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газа на рынке.

Напоминаем, Меркель поздравила инициативы Зеленского в отношении Минска и пообещала сохранение санкций.