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Зеленский рассказал, на чем не сошелся с Меркель

Киев • УНН

 • 12832 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Позиция Украины и Германии по проекту газопровода “Северный Поток-2” диаметрально противоположными, одновременно стороны готовы к предметному диалогу по этому вопросу. Об этом заявил во время брифинга Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Берлине, передает корреспондент УНН.

Зеленский рассказал, на чем не сошелся с Меркель

“Еще один важный вопрос, который мы обсуждали с госпожой Меркель — обеспечение энергетической безопасности Украины. Не секрет, что наши позиции по проекту „Северный Поток-2“ диаметрально отличными одновременно мы готовы к предметному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу”, — сказал Зеленский.

Он также заявил, что сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирования в украинских хранилищах — это гарантия энергетической безопасности в Украине и Европе, цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газа на рынке.

Напоминаем, Меркель поздравила инициативы Зеленского в отношении Минска и пообещала сохранение санкций.

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