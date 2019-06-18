Зеленський розповів, на чому не зійшовся з Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Позиція України та Німеччини щодо проекту газопроводу “Північний Потік-2” є діаметрально протилежними, водночас сторони готові до предметного діалогу з цього питання. Про це заявив під час брифінгу Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Берліні, передає кореспондент УНН.
“Ще одне важливе питання, яке ми обговорювали з пані Меркель — забезпечення енергетичної безпеки України. Не таємниця, що наші позиції стосовно проекту „Північний Потік-2“ є діаметрально відмінними, водночас ми готові до предметного діалогу з боку Німеччини стосовно цього непростого питання”, — сказав Зеленський.
Він також заявив, що збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах — це гарантія енергетичної безпеки в Україні і Європі, цивілізований метод забезпечення справедливого та безпечного європейського газу на ринку.
Нагадуємо, Меркель привітала ініціативи Зеленського щодо Мінська та пообіцяла збереження санкцій.